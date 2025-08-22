Semana de fútbol, valores y diversión en el clinic estival

Morata de Jalón vivió del 4 al 8 de agosto una intensa semana de deporte con una nueva edición del clinic de fútbol, una cita ya consolidada en el calendario estival de muchos jóvenes de la localidad.

Organizado por el Ayuntamiento de Morata de Jalón y el Morata C.D., y gracias a la colaboración de numerosos voluntarios y voluntarias, el evento volvió a desarrollarse con éxito y una organización impecable.

Cada año crece el número de niños y niñas que participan en esta semana de fútbol, convivencia, amistad y aprendizaje. Durante las mañanas, los participantes disfrutaron de entrenamientos y actividades en el campo de La Dehesilla, combinando técnica, diversión y trabajo en equipo. Además, cada día recibieron un almuerzo saludable con fruta, bocadillo y agua para reponer fuerzas y mantener la energía.

El clinic de fútbol cuenta con el patrocinio de CEMEX y la colaboración de diversas empresas y establecimientos de Morata de Jalón y de los pueblos cercanos, cuyo apoyo es fundamental para que el evento siga creciendo.

El último día se celebró en el campo una gran fiesta acuática con hinchables, seguida de un merecido y refrescante baño en las piscinas municipales. Como colofón, cada niño y niña recibió un diploma como recuerdo y reconocimiento a su esfuerzo y participación.

Más allá de los entrenamientos y las actividades, este clinic es una oportunidad para inculcar valores como el compañerismo, la vida saludable, el respeto y la cooperación. El deporte, en especial en la infancia, es una herramienta clave para el desarrollo personal y social, y experiencias como esta dejan una huella positiva que va mucho más allá del verano.

Es un auténtico lujo para el pueblo poder contar con este clinic, con el compromiso de las personas que lo organizan, el entusiasmo de los voluntarios y, sobre todo, con la ilusión de los niños y niñas que hacen de esta actividad una experiencia única año tras año.