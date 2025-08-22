Taller de abanicos para pasar mejor el calor del verano

La Asociación de Mujeres de Salillas de Jalón organizó el 26 de julio un original taller de elaboración de abanicos, pensado para disfrutar de un verano más fresco y, al mismo tiempo, fomentar la creatividad y la convivencia en el municipio.

La actividad arrancó por la mañana con los niños, que dieron rienda suelta a su imaginación pintando y decorando abanicos con vivos colores. La ilusión y las risas de los más pequeños marcaron el inicio de una jornada en la que no faltó la participación.

Por la tarde, fueron los adultos quienes se sumaron a la iniciativa, creando diseños más elaborados y compartiendo un rato distendido en un ambiente cercano y participativo. El taller tuvo una gran acogida entre los vecinos y se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional, donde mayores y pequeños pudieron disfrutar juntos de una experiencia diferente, práctica y muy veraniega.