ASOCIACIÓN DE MUJERES
Taller de abanicos para pasar mejor el calor del verano
La Asociación de Mujeres de Salillas de Jalón organizó el 26 de julio un original taller de elaboración de abanicos, pensado para disfrutar de un verano más fresco y, al mismo tiempo, fomentar la creatividad y la convivencia en el municipio.
La actividad arrancó por la mañana con los niños, que dieron rienda suelta a su imaginación pintando y decorando abanicos con vivos colores. La ilusión y las risas de los más pequeños marcaron el inicio de una jornada en la que no faltó la participación.
Por la tarde, fueron los adultos quienes se sumaron a la iniciativa, creando diseños más elaborados y compartiendo un rato distendido en un ambiente cercano y participativo. El taller tuvo una gran acogida entre los vecinos y se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional, donde mayores y pequeños pudieron disfrutar juntos de una experiencia diferente, práctica y muy veraniega.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset