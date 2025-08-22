DEPORTE TRADICIONAL
El Tiro de Bola Aragonesa, el 13 de septiembre
LA CRÓNICA
La Comarca de Valdejalón y la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales organizan el sábado 13 de septiembre en Épila la ya tradicional tirada de bola. Este año, como novedad y aliciente para los tiradores de la comunidad autónoma, será Campeonato de Aragón de la modalidad tradicional aragonesa. Además, la prueba contará con la colaboración del Ayuntamiento de Épila.
El evento tendrá lugar en el Camino del Marinero. Será una mañana de pura emoción de este deporte tradicional tan arraigado en la ribera del Jalón, con dos tiradas. La primera de ellas será a las 10.30 horas de segunda categoría para las parejas que no disputen el Campeonato de Aragón, mientras que a las 11.30 horas será la segunda tirada para la disputa del Campeonato de Aragón.
Antes de comenzar, se ofrecerá almuerzo a los asistentes por parte del Ayuntamiento de Épila.
