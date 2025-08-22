El torneo de verano de pádel de Épila se celebrará del 28 al 31 de agosto

El Ayuntamiento de Épila junto con el Épila Pádel Club organizan el torneo de verano de pádel los días 28, 29, 30 y 31 de agosto. Los partidos se disputarán en las instalaciones del club y las finales en las piscinas municipales.

Las categorías son las siguientes: masculina oro y plata, femenina, mixto junior (sub 16). Las inscripciones se realizan en las instalaciones del club. Se incluye camiseta para los participantes.