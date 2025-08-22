FIESTAS DE LA VIRGEN Y SAN ROQUE
Tradición y ambiente en Lumpiaque
LA CRÓNICA
Las fiestas en honor a la Virgen y San Roque (13 al 18 agosto) llenaron Lumpiaque de ambiente, tradición y alegría. Como viene siendo una tradición en su XV edición el Lumpiaque Agosterfest, volvió a colgar el cartel de completo. La parte más solemne vino marcada por los actos religiosos: la misa en honor a la Virgen, acompañada por la Asociación Coral local, y la tradicional misa baturra de San Roque, que contó con la procesión por el barrio de las fiestas. La música también estuvo muy presente con las actuaciones en directo, Raúl Ciprés, sesiones de DJ, orquestra Akros, grupo Versopotamia, la charanga Talagüelas y la animada ronda nocturna a cargo del grupo folclórico D’Aragón, que llenó las calles de jotas y buena compañía. La nota rítmica y participativa la puso la batucada, que hizo vibrar a vecinos y visitantes, seguida de un taller abierto a todo el público para quienes quisieron probar el arte de la percusión.
No faltaron los juegos populares para todas las edades, los tradicionales cabezudos, las recenas, así como los festejos taurinos que cada año congregan a numeroso público. Uno de los momentos más esperados fue el concurso de carrozas de peñas, donde la creatividad y el humor volvieron a ser protagonistas.
Un año más, las peñas de Lumpiaque fueron el alma de la fiesta, manteniendo vivo el ambiente festivo incluso bajo las altas temperaturas que marcaron estos días. Con la satisfacción de haber vivido unas maravillosas fiestas y con gran participación, los vecinos del municipio esperan con entusiasmo las del próximo año.
