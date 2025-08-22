Valdejalón se prepara para la Challenge y la Media Maratón

La Comarca de Valdejalón ya ha abierto las inscripciones para las dos pruebas que organiza en el mes de octubre: la XIX Media Maratón y VII 10K Comarca de Valdejalón, y la II Challenge Algairén BTT.

La Media Maratón se disputará el 19 de octubre. | SERVICIO ESPECIAL

El domingo 19 de octubre se celebra la XIX Media Maratón y VIII 10K, compartiendo trazados con la pasada edición. La Media Maratón saldrá de Épila, y pasará por las localidades de Salillas de Jalón, Lucena de Jalón y Calatorao para finalizar en La Almunia. Mientras que la 10K tendrá salida en Calatorao y llegada en La Almunia. A las 11.00 horas se realizarán las carreras escolares.

Por su parte, el sábado 25 y domingo 26 de octubre se realiza la segunda edición de la Challenge Algairén BTT. La primera etapa será una contrarreloj individual con salida desde la rampa ubicada en la plaza de la iglesia de Alpartir, y llegada en el convento de San Cristóbal. La segunda etapa tendrá salida y llegada en el pabellón multiusos de La Almunia de Doña Godina, con dos opciones: un recorrido largo de 59 kilómetros y un recorrido corto de 38 kilómetros.

El trazado discurrirá por los términos municipales de las localidades de La Almunia, Ricla, Morata de Jalón, Santa Cruz de Grío, Almonacid de la Sierra y Alpartir. Al ser formato Challenge, los participantes podrán elegir si desean participar en una o las dos etapas.