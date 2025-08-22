Un verano lleno de actividades para todos

Santa Cruz de Grío está pasando un verano entretenido y divertido con actividades para todas las edades organizadas por el ayuntamiento en colaboración con diferentes organismos.

Taller de Familias diversas. | S.E.

El sábado 19 de julio hubo una charla muy interesante sobre prevención solar con el lema todos contra el cáncer en las piscinas municipales.

Charla de prevención solar con el lema ‘Todos contra el cáncer’. | S.E.

El sábado 26 de julio se realizó el escape room La cara oculta del arte con diferentes ilustraciones e historias de las mujeres en el arte, seguido del cuentacuentos Érase una vez el cuento al revés, amabas actividades con la colaboración de DPZ y Océano Igualdad. Y para amenizar la noche, el pabellón de la localidad acogió una actuación de jota de la mano de los joteros de Otero del Cid.

Ruralma apostó por la visibilación LGTBIQ. | SERVICIO ESPECIAL

El domingo 27 de julio se ofreció la función de teatro y títeres La princesa y el dragón, en la que se buscaba redefinir los roles tradicionales de género que suelen aparecer en los cuentos clásicos, en los que las mujeres son frecuentemente representadas como vulnerables o dependientes, promoviendo en su lugar una narrativa igualitaria en la que todas las personas, sin importar su género, pueden ser protagonistas de sus propias historias. La actividad también fue en las piscinas con la colaboración de DPZ y Océano Igualdad.

El escape room resultó de lo más divertido. | S.E.

La semana del 28 de julio al 1 de agosto se desarrollaron las colonias con actividades de creatividad, deporte y diversión en las que participaron un elevado número de niños y niñas, con la colaboración de la DPZ y Enspira.

Los niños son los que más disfrutaron las actividades. | S.E.

El sábado 2 de agosto, de la mano de Ruralma, se realizó una propuesta cultural, participativa y de sensibilización para celebrar y visibilizar la diversidad LGTBIQ como un espacio festivo, inclusivo y para todas las edades, con la colaboración de Espacio Arcoiris y la Comarca de Valdejalón.

El escape room La cara oculta del arte, tuvo una gran participación. | SERVICIO ESPECIAL

El viernes 8 de agosto se desarrolló en las piscinas el taller Detectives del respeto fomentando la igualdad y el respeto como valores fundamentales para la convivencia en una sociedad inclusiva. Y el domingo 10 de agosto se realizó el taller Familias diversas para enseñar a los niños y niñas a valorar y respetar las diferentes estructuras familiares que existen en la sociedad. Ambas actividades contaron con la colaboración de DPZ y Océano Igualdad.

El grupo jotero Otero del Cid visitó la localidad. | S.E.

Además, durante los meses de julio y agosto, las piscinas han acogido la actividad de aquagy m.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío agradecen a todos sus vecinos, amigos, visitantes, niños y niñas que han participado en las actividades y han disfrutado de todos los talleres y charlas que se han realizado durante estos meses festivos, llenando de vida la localidad.