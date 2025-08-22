Un viaje a la infancia con la exposición de Playmobil

Del 11 al 16 de agosto, Lumpiaque ha tenido la suerte de acoger una exposición muy especial dedicada al mundo de Playmobil, gracias a la generosidad de nuestro vecino Jorge Grima Aldama, coleccionista y apasionado de estas figuras desde su infancia.

Jorge Grima Aldama, vecino de Lumpiaque, es un apasionado de los Playmobil.

La muestra reunió piezas que reflejan la evolución de este popular juguete desde 1979 hasta la actualidad, con un recorrido que despertó la nostalgia de los mayores y la curiosidad de los más pequeños. Entre los Playmobil expuestos se encontraban coches, ambulancias, motos, aviones, helicópteros , tractores, clínicas veterinarias etc, que Jorge ha conservado desde niño, junto con otras que ha ido adquiriendo, restaurando y completando a lo largo de los años como hobby.

La exposición atrajo a numerosos visitantes, que pudieron disfrutar de una variada y cuidada colección que puso en valor tanto la historia del juguete como la dedicación y cariño de su coleccionista.

Sin duda, una oportunidad única que convirtió a Lumpiaque en punto de encuentro para los amantes de Playmobil y que ha dejado un grato recuerdo en quienes la visitaron.