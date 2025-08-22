Vientos de Algairén: convivencia y música a los pies de la sierra

La Banda de Música Ciudad de Irún fue este año la agrupación invitada en el VIII Festival de Música de Banda Vientos de Algairén que se celebró del 29 de julio al 3 de agosto y que, como novedad en esta edición, incorporó a su programación el encuentro de metales que reunió a más de 40 trompetistas, trombonistas, trompistas y tubistas. Además, participaron dos trombonistas procedentes de Venezuela y Colombia, gracias al acuerdo que El Sistema de Jóvenes Orquestas de Venezuela-Fundación Simón Bolívar tiene firmado con la Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra.

De esta forma, la música empezó a sonar en la localidad los días 29, 30 y 31 de julio cuando se realizó el II Encuentro de Metales de Almonacid de la Sierra, que tras el éxito de la primera edición sigue creciendo hasta el punto de que se han tenido que ampliar plazas y profesores. Más de 40 músicos de instrumentos de la familia viento-metal, trompeta, tuba, trombón y trompa, se dieron cita en Almonacid de la Sierra para disfrutar de una convivencia a los pies de la Sierra de Algairén y de tres jornadas de clases en las que perfeccionaron su técnica instrumental y profundizaron en la música de cámara.

El resultado de todo este trabajo se presentó al público en el concierto de clausura que tuvo lugar el 31 de julio en la iglesia de Almonacid. A juicio de todos los presentes, la actuación fue de una calidad extraordinaria como se puede comprobar en el canal de Youtube de la Banda de Algairén donde se muestran algunas de las obras interpretadas.

Este encuentro ofrece una oportunidad formativa única a los músicos de la Banda de Algairén. Una docena de ellos participaron junto a alumnos procedentes de diferentes localidades aragonesas, así como de otras comunidades autónomas como Cantabria, País Vasco y Navarra, además de los trombonistas procedentes de Venezuela y Colombia. De igual forma, aporta un nuevo hito para la programación cultural de Almonacid de la Sierra.

Cita Nacional

Pero la música a los pies de la Sierra de Algairén no terminó con el encuentro de metales y continuó el fin de semana con el Festival Nacional de Bandas Vientos de Algairén que celebró este año su octava edición con la Banda de Música Ciudad de Irún, dirigida por Alazne Alberdi, como agrupación invitada.

Este evento se desarrolla a lo largo de todo un fin de semana en las localidades de Almonacid de la Sierra y Cosuenda, cuyas bandas organizan el festival y aportan la mayor parte de los músicos de la agrupación anfitriona: la Banda de Música de la Sierra de Algairén.

En anteriores ediciones, el festival recibió a formaciones musicales destacadas a nivel nacional, como la Unió Filharmònica del Prat de Llobregat (Barcelona), la Unió Musical Alqueriense (Alquerías del Niño Perdido, Castellón), las agrupaciones de Sant Jordi (Castellón) y Alfaro (La Rioja), la Banda de Música Aires de La Aldea (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria), la Unió Musical Llucenenca (Lucena del Cid, Castellón) y la Banda Sinfónica Tierra de Segovia.

PEste año, pocedentes del País Vasco, los músicos llegaron el sábado 2 de agosto por la mañana a Cosuenda, donde protagonizaron un desfile conjunto con la Banda de Algairén. El concierto de ambas bandas se interpretó esa misma noche en la plaza de España. Además del hecho meramente musical, el fin de semana fue rico en jornadas de convivencia, comidas de hermandad y visitas para descubrir el patrimonio histórico, natural y vinícola de ambos pueblos.

El momento más emocionante del festival tuvo lugar cerca de la medianoche, al término del concierto, cuando los músicos de las dos bandas se fusionaron para interpretar una pieza popular de Aragón y otra de la Comunidad Autónoma invitada. En esta ocasión, la novedad consistió en el estreno del pasodoble Vientos de Algairén, compuesto por el director de la banda, José Antonio Bellido, en homenaje a sus músicos.

El concierto supuso un verdadero éxito debido a la extraordinaria calidad de la banda invitada, a la solvencia demostrada por la Banda de Algairén en la ejecución del repertorio escogido por su director, y a la masiva afluencia de público.

Presencia internacional

La presencia internacional llegó de la mano del convenio de colaboración firmado por la Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra con El Sistema de Jóvenes Orquestas de Venezuela-Fundación Simón Bolívar, por el que fueron invitados dos músicos: el trombonista venezolano Eduardo José Urbina y el colombiano Yorch Fernando Caicedo, para participar tanto en el encuentro de metales como en el festival. El Sistema ha suscrito alianzas con 75 entidades de todo el mundo, de las cuales sólo tres son españolas: la madrileña Acción Social por la Música, Canarias Canta y la Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra.

Profesores de primer nivel en el encuentro de metales

El plantel de profesores invitados fue de primer nivel incluyendo al tubista Luis Gimeno, profesor de Musikene (Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco) y de Esmar(Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento); al trombonista Francisco Blay, miembro fundador de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; al trompetista Salvador Ibáñez, profesor y ayudante solista en la Orquesta de Extemadura; y al trompista Daniel Cuenca, profesor en el Conservatorio Ramón Garay de Jaén. Como se agotaron las plazas disponibles con gran rapidez, los organizadores incorporaron un segundo profesor de trompeta, Javier Murillo, profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, miembro de la Orquesta Reino de Aragón y miembro del quinteto Pirena Brass. Javier Murillo es natural de Épila y puede considerarse uno de los músicos más insignes de nuestra comarca.