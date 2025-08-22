UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
Vuelve el curso académico para los mayores de 55 años
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila, en el marco de su programación cultural, pone en marcha el VIII Curso Académico de la Universidad de la Experiencia. Este programa, promovido por la Comisión de Cultura, sigue consolidándose como una propuesta de formación universitaria abierta, inclusiva y enriquecedora.
La firme apuesta del Ayuntamiento de Épila por la formación continua de los ciudadanos mayores de 55 años, junto con el excelente trabajo del equipo coordinador, permite que este programa mantenga su calidad y atractivo año tras año. La mayoría de los participantes elige el Programa Básico, que no contempla exámenes y solo exige una asistencia regular a clase. Su principal objetivo es acercar a una amplia variedad de áreas del conocimiento y a un profesorado experto, promoviendo un aprendizaje ameno y participativo.
El plazo de matrícula estará abierto del 1 al 21 de septiembre (ambos inclusive). El precio de la matrícula será de 60 euros. Las inscripciones podrán entregarse en las oficinas del Ayuntamiento de Épila, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
- Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
- La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
- Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
- Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
- Adiós al mundo de la televisión y ahora este zaragozano trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset