Vuelve el curso académico para los mayores de 55 años

El Ayuntamiento de Épila, en el marco de su programación cultural, pone en marcha el VIII Curso Académico de la Universidad de la Experiencia. Este programa, promovido por la Comisión de Cultura, sigue consolidándose como una propuesta de formación universitaria abierta, inclusiva y enriquecedora.

La firme apuesta del Ayuntamiento de Épila por la formación continua de los ciudadanos mayores de 55 años, junto con el excelente trabajo del equipo coordinador, permite que este programa mantenga su calidad y atractivo año tras año. La mayoría de los participantes elige el Programa Básico, que no contempla exámenes y solo exige una asistencia regular a clase. Su principal objetivo es acercar a una amplia variedad de áreas del conocimiento y a un profesorado experto, promoviendo un aprendizaje ameno y participativo.

El plazo de matrícula estará abierto del 1 al 21 de septiembre (ambos inclusive). El precio de la matrícula será de 60 euros. Las inscripciones podrán entregarse en las oficinas del Ayuntamiento de Épila, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.