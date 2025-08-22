ANIVERSARIO
Una web para celebrar una década junto a sus vecinos
La puesta en marcha de la web y la campaña de los peñistas del año, así como las sorpresas que quedan hasta diciembre, están enmarcadas en el décimo aniversario de la asociación. En diciembre de 2015, Aicela se formalizó como la asociación de comercio local en La Almunia, y actualmente cuenta con una centena de socios. Estas cifras, las campañas que ha desarrollado en su historia y su constante actividad la colocan como una de las asociaciones comerciales referentes de la provincia.
