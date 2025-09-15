“La firma del compromiso en La Almunia refuerza la idea de que IAF Conecta es un proyecto de todos”

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) continúa desplegando su Plan de Conexión Territorial a través de IAF Conecta, una iniciativa diseñada para acercar recursos, servicios y escucha activa al tejido empresarial de todo Aragón.

Tras el éxito de anteriores encuentros, la próxima jornada tendrá lugar en La Almunia de Doña Godina, donde se celebrará un acto especial: la firma del compromiso de adhesión a IAF Conecta Territorio por parte del Gobierno de Aragón, con la vicepresidenta Mar Vaquero, junto a entidades públicas y privadas de todo Aragón. Esta declaración conjunta subraya que el acompañamiento a las empresas es un objetivo compartido en toda la comunidad.

Conversamos con Daniel Rey, director del IAF, sobre el alcance de este proyecto.

-¿Qué es IAF Conecta, cuál es la filosofía que lo inspira y qué lo distingue dentro de la oferta del IAF?

-IAF Conecta nace de una convicción: las empresas necesitan que estemos cerca, que conozcamos de primera mano sus retos y que podamos ofrecerles soluciones útiles. No se trata solo de programas o ayudas, sino de presencia, diálogo y cercanía. Queremos que las empresas vean al IAF como un aliado al que pueden recurrir en cualquier momento, con confianza y sin barreras.

Se distingue, además, por su forma de acercarse a las empresas: no ofrecemos un catálogo cerrado de servicios, sino que escuchamos primero y respondemos después, adaptando nuestras soluciones a lo que realmente necesitan. Muchas veces, las empresas desconocen recursos existentes o identifican necesidades nuevas que podemos incorporar a nuestra oferta. IAF Conecta permite tener esa visión directa y actuar en consecuencia, con un enfoque abierto, flexible y adaptado a la realidad de cada territorio.

-¿Cómo se concreta esa cercanía en el territorio?

-El Plan de Conexión Territorial es la herramienta que hace posible esa presencia. Organizamos jornadas en diferentes localidades de Aragón que combinan un espacio colectivo de reflexión, con mesas redondas en las que empresas locales comparten sus buenas prácticas, y reuniones individuales en las que escuchamos de manera personalizada a cada empresa. Es un ejercicio muy pegado a la realidad: no hablamos de lo que creemos que pasa, sino de lo que nos cuentan directamente los protagonistas.

El Plan de Conexión Territorial se construye sobre la idea de una relación permanente, que garantice a las empresas un acceso constante al IAF, ya sea a través de IAF Conecta o mediante las asociaciones empresariales de cada zona que ayudan como puente.

La primera jornada del Plan de Conexión Territorial tuvo lugar en Calatayud. / IAF

-La próxima jornada se celebra el día 19 de septiembre en La Almunia. ¿Por qué esta localidad y qué se podrá encontrar allí el tejido empresarial?

-La Almunia es un enclave estratégico en la comarca de Valdejalón, con un tejido empresarial activo y diverso. El 19 de septiembre celebraremos allí una jornada que incluirá una mesa redonda con la participación de AGRO21, Novartis y Orchard Fruit, tres empresas de referencia en la zona, además de un espacio de reuniones individuales con nuestro equipo técnico. También tendrá lugar un momento muy especial: la firma del compromiso de adhesión a la red IAF Conecta Territorio.

-La firma del compromiso de adhesión a la red IAF Conecta Territorio. ¿Qué significa y qué supone para el proyecto?

-La firma es un compromiso firme y compartido. Contaremos con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, junto a entidades públicas y privadas de todo Aragón directamente vinculadas con el mundo empresarial y el desarrollo económico. El acompañamiento a las empresas es un esfuerzo compartido: el IAF trabaja junto a administraciones, organizaciones empresariales y otros agentes del ecosistema económico para ofrecer apoyo real y cercano. Este compromiso refuerza la idea de que IAF Conecta es de todos y para todos, y que solo trabajando juntos podremos dar respuestas eficaces a los retos de nuestro tejido empresarial.

-¿Qué demandas están detectando con mayor frecuencia en estas jornadas?

-Hay una fuerte preocupación por la captación de talento y la digitalización, pero también por el relevo generacional en muchas pymes familiares. A esto se suma el interés por crecer, innovar o simplificar trámites con la Administración. Aunque las necesidades son comunes, cada territorio tiene su propio acento, y por eso es tan importante estar presentes en cada comarca y escucharlas de manera directa.

-¿Qué mensaje trasladaría al tejido empresarial de La Almunia y su entorno?

-Que no están solos, que cuentan con el IAF como un socio en su crecimiento. Queremos acompañar, no dirigir, y que encuentren en nosotros un apoyo constante para resolver dudas, abrir nuevas líneas de trabajo o consolidar proyectos. La jornada en La Almunia es un punto de encuentro muy valioso, pero lo esencial es que este vínculo se mantenga en el tiempo. Ese es el verdadero espíritu de IAF Conecta: estar al lado de las empresas allí donde lo necesitan.

Jornada IAF Conecta en La Almunia de Doña Godina / IAF

Jornada técnica en La Almunia

El Aula Magna de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina (Eupla) acogerá el 19 de septiembre, a las 9.30 horas, la Jornada técnica IAF Conecta La Almunia. Esta jornada se impulsa para escuchar de manera activa a las empresas de la zona y ofrecer respuestas concretas a sus necesidades. Asímismo tiene el objetivo de acercar los servicios públicos de apoyo empresarial a las necesidades del tejido productivo en todo el territorio aragonés. Además, el evento contará con la presencia de Mar Vaquero, vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón para proceder a la firma del Compromiso de Adhesión Red IAF CONECTA Territorio.

Durante esta jornada, técnicos del IAF de distintas áreas se desplazarán para mantener reuniones individuales con las empresas interesadas. Será una excelente oportunidad para dialogar sobre los retos que enfrenta su empresa, plantear consultas y recibir orientación personalizada.

El nuevo Plan de Conexión Territorial del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Comarca de Valdejalón, Asociación Fedivalca para el desarrollo de Valdejalón y Campo de Cariñena, Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de La Almunia (Aicela), Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro (Aeamde) y Asociación de Empresarios del Polígono La Cuesta (Asepla).

¿Cómo asistir?

Para confirmar la asistencia a la jornada y organizar correctamente las reuniones y ofrecerle la atención más adecuada, le solicitamos que complete el siguiente formulario antes del jueves día 18 de septiembre.