55 litros en 15 minutos, el agua desborda Bardallur

Bardallur fue una de las localidades más afectadas por las tormentas que el pasado 27 de agosto barrieron Aragón de oeste a este. «No recuerdo algo así», comenta el alcalde José Miguel Domínguez. «En el año 94 cayó una tormenta parecida aunque no tan grave». Y es que algunas calles del casco urbano se convirtieron en ríos después de que las nubes descargaran 55 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos. «El susto fue muy gordo. El agua entró en varias casas», cuenta el alcalde, además de causar daños en equipamientos públicos como las piscinas. Fuera del pueblo, los campos también sufrieron importantes afecciones. «Hubo parcelas en las que estaba todo desarmado. Yo tengo olivas y estaban todas en el suelo, no quedó ni una en el árbol», asegura. En el término municipal también hay manzanos y maíz. «Todo se fastidió», lamenta.

El parque de Bardallur inundado tras la tormenta. | SERVICIO ESPECIAL

Al día siguiente, el ayuntamiento estuvo toda la jornada realizando tareas de limpieza con la colaboración de los vecinos y la ayuda de los bomberos y DPZ. «Estuvimos desde las 7 de la mañana quitando barro, hojas, ramas y demás objetos que había por el pueblo», explica José Miguel Domínguez.

El Ayuntamiento de Bardallur agradece a todos los que colaboraron en los trabajos de limpieza. El alcalde trasladó su agradecimiento al diputado provincial Alfredo Zaldívar, encargado de bomberos, al presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, responsable de Protección Civil, a Juan Luis García y Santiago Sanz, coordinador y encargado respectivamente del Servicio de Vías y Obras de Diputación Provincial de Zaragoza, y al diputado provincial José Manuel Latorre que también acudió a interesarse por la situación del pueblo. «Y a la gente del pueblo que colaboró hasta la última luz del día, especialmente a la familia de los cordobeses que ayudaron a la limpieza del bar», señala Domínguez.