AFECCIONES POR LAS TORMENTAS DE AGOSTO
55 litros en 15 minutos, el agua desborda Bardallur
LA CRÓNICA
Bardallur fue una de las localidades más afectadas por las tormentas que el pasado 27 de agosto barrieron Aragón de oeste a este. «No recuerdo algo así», comenta el alcalde José Miguel Domínguez. «En el año 94 cayó una tormenta parecida aunque no tan grave». Y es que algunas calles del casco urbano se convirtieron en ríos después de que las nubes descargaran 55 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos. «El susto fue muy gordo. El agua entró en varias casas», cuenta el alcalde, además de causar daños en equipamientos públicos como las piscinas. Fuera del pueblo, los campos también sufrieron importantes afecciones. «Hubo parcelas en las que estaba todo desarmado. Yo tengo olivas y estaban todas en el suelo, no quedó ni una en el árbol», asegura. En el término municipal también hay manzanos y maíz. «Todo se fastidió», lamenta.
Al día siguiente, el ayuntamiento estuvo toda la jornada realizando tareas de limpieza con la colaboración de los vecinos y la ayuda de los bomberos y DPZ. «Estuvimos desde las 7 de la mañana quitando barro, hojas, ramas y demás objetos que había por el pueblo», explica José Miguel Domínguez.
El Ayuntamiento de Bardallur agradece a todos los que colaboraron en los trabajos de limpieza. El alcalde trasladó su agradecimiento al diputado provincial Alfredo Zaldívar, encargado de bomberos, al presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, responsable de Protección Civil, a Juan Luis García y Santiago Sanz, coordinador y encargado respectivamente del Servicio de Vías y Obras de Diputación Provincial de Zaragoza, y al diputado provincial José Manuel Latorre que también acudió a interesarse por la situación del pueblo. «Y a la gente del pueblo que colaboró hasta la última luz del día, especialmente a la familia de los cordobeses que ayudaron a la limpieza del bar», señala Domínguez.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
- Muere a los 17 años Guillermo Hermosilla, jugador del Villamayor: 'Era el jugador que todo entrenador quiere tener: humilde y trabajador
- Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
- Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá
- Atracan a una anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza