Actividades para combatir el calor de verano en Santa Cruz de Grío

Las piscinas de Santa Cruz de Grío acogieron en agosto diferentes actividades. El miércoles 13 se realizó el taller Macetas Frida por la igualdad para todas las edades. El viernes 22 se disfrutó de la fiesta de la espuma. El domingo 24 se ofreció el espectáculo El viaje de Bengala.

Actividad con los más pequeños. | SERVICIO ESPECIAL

Ya el jueves 28, de la mano de Adispaz, se realizaron juegos tradicionales con el objetivo de promocionar el diálogo intercultural inclusivo a través de los juegos y deportes tradicionales. Y el sábado 30 se realizó el taller Mindful-Art por la igualdad con el lema «dejar fluir la vida en forma de arte para expresar nuestro mensaje».

Salida en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar En la próxima ofrenda de flores de las fiestas del Pilar de Zaragoza, el grupo de Santa Cruz de Grío partirá a las 16.28 horas desde la salida nº4 por Plaza Santa Engracia.