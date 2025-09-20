PLASENCIA
Actividades para después de las clases
Como años anteriores, Plasencia de Jalón comienza las clases extraescolares para niños y niñas que incluyen zumba kids, pádel, fútbol sala e inglés. Desde el ayuntamiento de la localidad señalan que el objetivo es que los chicos y chicas tengan las mismas o similares posibilidades que en pueblos grandes o ciudades. También comenzarán clases de deporte para adultos.
