PLASENCIA

Actividades para después de las clases

Como años anteriores, Plasencia de Jalón comienza las clases extraescolares para niños y niñas que incluyen zumba kids, pádel, fútbol sala e inglés. Desde el ayuntamiento de la localidad señalan que el objetivo es que los chicos y chicas tengan las mismas o similares posibilidades que en pueblos grandes o ciudades. También comenzarán clases de deporte para adultos.

