Adjudicadas las obras del consultorio médico

El Ayuntamiento de La Muela ha adjudicado las obras para la reforma de la instalación de la climatización del Consultorio Médico a Climarfrica 2013 SL por importe de 82.742,22 euros.

Además, se ha publicado la licitación de las obras de conservación en el Consultorio Médico por importe de 91.423,86 euros. Las actuaciones a realizar incluyen la limpieza y reparación de la cubierta principal, la reparación del recubrimiento exterior de los muros de la fachada, y la pintura de techos y paredes de algunas dependencias. También se van a sustituir las placas del falso techo modular deterioradas por el uso o por infiltraciones de agua, gran parte de ellas ocasionadas por fugas en las tuberías de evacuación de condensados de los equipos de climatización situados en los falsos techos.

También se reparará la impermeabilización de la solera del patio exterior, grietas y humedades en las paredes interiores y en cerramientos exteriores, goteras en techos tanto fijos como practicables, y zócalos de paredes y rodapiés, y se repondrán las placas de falso techo y de rejillas de aire acondicionado, y las luminarias.