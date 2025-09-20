La Almunia aplaude a sus deportistas en una gala

La Almunia de Doña Godina rindió homenaje a sus deportistas en la Gala del Deporte que se celebró el viernes 12 de septiembre en el pabellón multiusos. El evento, que congregó a centenares de personas, fue organizado por el Ayuntamiento de La Almunia con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la constancia y los éxitos de los y las deportistas, equipos y clubes durante la temporada 2024/2025.

El acto, presentado por la periodista Silvia Lacárcel, empezó con una emotiva bienvenida institucional y con la proyección de un video que mostraban imágenes del municipio. Además, la gala contó con las actuaciones de Zin Cierzo, que aportaron ritmo y emoción a una noche brillante celebrando el talento, la dedicación y los valores que hacen crecer como municipio a través del deporte. No solo se premiaron los logros, sino que se rindió homenaje a un camino de esfuerzo, superación y compromiso, porque en cada entrenamiento, en cada competición y en cada partido hay una historia de trabajo incansable, de sacrificio y de pasión por el deporte.

Premios y ganadores