La Almunia aplaude a sus deportistas en una gala
LA CRÓNICA
La Almunia de Doña Godina rindió homenaje a sus deportistas en la Gala del Deporte que se celebró el viernes 12 de septiembre en el pabellón multiusos. El evento, que congregó a centenares de personas, fue organizado por el Ayuntamiento de La Almunia con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la constancia y los éxitos de los y las deportistas, equipos y clubes durante la temporada 2024/2025.
El acto, presentado por la periodista Silvia Lacárcel, empezó con una emotiva bienvenida institucional y con la proyección de un video que mostraban imágenes del municipio. Además, la gala contó con las actuaciones de Zin Cierzo, que aportaron ritmo y emoción a una noche brillante celebrando el talento, la dedicación y los valores que hacen crecer como municipio a través del deporte. No solo se premiaron los logros, sino que se rindió homenaje a un camino de esfuerzo, superación y compromiso, porque en cada entrenamiento, en cada competición y en cada partido hay una historia de trabajo incansable, de sacrificio y de pasión por el deporte.
Premios y ganadores
- Mejor Deportista Masculino: Premio exaequo Dario Soria (H2OGO) y Rafael Montesinos, por lograr un Everesting
- Mejor Deportista Femenina: Elena Casao (Real Oviedo)
- Mejor equipo masculino: CD La Almunia B Mejor equipo femenino: Juventud la Almunia
- Mejor Deportista Promesa Masculino: Erik Salvador Casao (Club de tiro con Arco La Almunia)
- Mejor Deportista Promesa Femenino: Noa Leal (H2OGO)
- Equipo Promesa Masculino: Alevin A (CD La Almunia)
- Equipo Promesa Femenino: Equipo relevo femenino 4x100 (H2OGO)
- Mejor Deportista con Discapacidad: Alberto Gutiérrez “Guti”
- Mejor Entidad Deportiv: H2OGO
- Mejor Técnico Masculino: Luis Leal (H2OGO)
- Mejor Técnica Femenina: Alberto Peirona, entrenador del equipo femenino del Juventud la Almunia
- Premio Valores y trayectoria: Ángel López Abad, ‘ Cheli’
- Mejor Patrocinador deportivo: Full Energia
