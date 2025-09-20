La Almunia se mueve contra el cáncer

La Almunia de Doña Godina acoge el domingo 5 de octubre una andada solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer del circuito DPZ Fundación Caja Rural de Aragón.

La salida será desde el pabellón polideportivo a las 10.00 horas y el recorrido es accesible para todo tipo de públicos y edad.

La inscripción se pueden realizar de forma online en el QR del cartel. El importe es de 10 euros que incluyen la camiseta, dorsales y el avituallamiento donado por tres empresas de la localidad, para algo tan importante, y que de una u otra manera nos toca a todos, como es ayudar en la lucha contra esta enfermedad.

Los organizadores dan las gracias al Ayuntamiento de La Almunia por facilitar en todo momento las gestiones. La junta local de la AECC y el propio ayuntamiento animan a todos los vecinos del pueblo y de la comarca a participar y disfruta de esta gran jornada.