tecnología
Aprende a usar mejor el móvil en Retro Rural Digital
Épila realiza una nueva formación del programa Reto Rural Digital para aprender a usar mejor el móvil, la tablet o el ordenador. La actividad se realiza los días 23 y 25 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Universidad Popular Nueva. Es necesario presentar empadronamiento que se proporcionará desde el ayuntamiento a todos los participantes, el mismo día de inicio de curso. Las plazas son limitadas.
