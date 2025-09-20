Aprende a usar mejor el móvil en Retro Rural Digital

Épila realiza una nueva formación del programa Reto Rural Digital para aprender a usar mejor el móvil, la tablet o el ordenador. La actividad se realiza los días 23 y 25 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Universidad Popular Nueva. Es necesario presentar empadronamiento que se proporcionará desde el ayuntamiento a todos los participantes, el mismo día de inicio de curso. Las plazas son limitadas.