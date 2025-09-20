ABRE EL GIMNASIO Y EL PABELLÓN
Arranca la nueva temporada deportiva en Épila
LA CRÓNICA
El Servicio Municipal de Deportes de Épila da el pistoletazo de salida a la nueva temporada deportiva iniciando todas las actividades programadas en el gimnasio municipal y en el pabellón polideportivo. Desde los más pequeños a los más mayores podrán practicar el deporte o la actividad física que elijan durante toda la temporada.
Las actividades impartidas en el pabellón son las siguientes: psicomotricidad, baile infantil, talleres deportivos, patinaje, gimnasia rítmica, baloncesto, atletismo, voleibol, fútbol sala. Y en el gimnasio municipal se puede realizar gap, global training, spinning, boxeo, zumba, yoga y pilates, además de la sala de musculación. Por otro lado, la actividad de batucada se realiza en la antigua Universidad Popular.
Las inscripciones se abrieron desde el mes de julio y agosto en las piscinas municipales para poder concretar los grupos, y continúan durante el mes de septiembre en el pabellón de deportes. Para más información en las instalaciones deportivas o llamando al 976 817252.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras