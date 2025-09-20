Arranca la nueva temporada deportiva en Épila

El Servicio Municipal de Deportes de Épila da el pistoletazo de salida a la nueva temporada deportiva iniciando todas las actividades programadas en el gimnasio municipal y en el pabellón polideportivo. Desde los más pequeños a los más mayores podrán practicar el deporte o la actividad física que elijan durante toda la temporada.

Las actividades impartidas en el pabellón son las siguientes: psicomotricidad, baile infantil, talleres deportivos, patinaje, gimnasia rítmica, baloncesto, atletismo, voleibol, fútbol sala. Y en el gimnasio municipal se puede realizar gap, global training, spinning, boxeo, zumba, yoga y pilates, además de la sala de musculación. Por otro lado, la actividad de batucada se realiza en la antigua Universidad Popular.

Las inscripciones se abrieron desde el mes de julio y agosto en las piscinas municipales para poder concretar los grupos, y continúan durante el mes de septiembre en el pabellón de deportes. Para más información en las instalaciones deportivas o llamando al 976 817252.