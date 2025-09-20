La banda de Alpartir brilla en la cita de La Almunia

La Asociación Musical Virgen del Rosario de Alpartir actuó el domingo 14 de septiembre junto a la Asociación Musical Maestro Gregorio Gimeno de La Almunia en el Certamen de Bandas Villa de La Almunia.

La jornada comenzó con un pasacalles que llenó de música las calles de la localidad anfitriona, creando un ambiente festivo y cercano. Luego, el público se trasladó al pabellón multiusos, donde ambas agrupaciones ofrecieron un concierto muy aplaudido. Un momento muy emocionante tanto para los más mayores como para los más pequeños

Los músicos de Alpartir realizaron una bonita actuación, interpretando su repertorio con calidad y entusiasmo, y fueron cálidamente recibidos por todos los asistentes.

El certamen se convirtió en una agradable muestra de amistad y colaboración musical entre ambas formaciones, dejando un recuerdo especial para músicos y público.