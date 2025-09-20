PASACALLES, MELODÍAS Y CONGREGACIÓN VECINAL
La banda de Alpartir brilla en la cita de La Almunia
LA CRÓNICA
La Asociación Musical Virgen del Rosario de Alpartir actuó el domingo 14 de septiembre junto a la Asociación Musical Maestro Gregorio Gimeno de La Almunia en el Certamen de Bandas Villa de La Almunia.
La jornada comenzó con un pasacalles que llenó de música las calles de la localidad anfitriona, creando un ambiente festivo y cercano. Luego, el público se trasladó al pabellón multiusos, donde ambas agrupaciones ofrecieron un concierto muy aplaudido. Un momento muy emocionante tanto para los más mayores como para los más pequeños
Los músicos de Alpartir realizaron una bonita actuación, interpretando su repertorio con calidad y entusiasmo, y fueron cálidamente recibidos por todos los asistentes.
El certamen se convirtió en una agradable muestra de amistad y colaboración musical entre ambas formaciones, dejando un recuerdo especial para músicos y público.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
- Muere a los 17 años Guillermo Hermosilla, jugador del Villamayor: 'Era el jugador que todo entrenador quiere tener: humilde y trabajador
- Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
- Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá
- Atracan a una anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza