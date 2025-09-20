El ‘batch cooking’ irrumpe en las cocinas riclanas

Los aficionados a la cocina de Ricla disfrutaron el 13 de septiembre de un taller de batch cooking organizado por el área de Cultura del ayuntamiento. En la sesión pudieron aprender este sistema que mejora la organización, la economía, y sobretodo evita desperdiciar comida diariamente.

Mediante la planificación de los menús se cocina en mayor cantidad para luego distribuirla en porciones y consumirla durante la semana posterior. De esta manera se ahorra tiempo, dinero y además también se aprende a comer más sano. El curso fue impartido por una nutricionista que enseñó a los asistentes a elaborar los menús a partir de productos saludables, de temporada, basándose sobre todo en verdura y hortaliza fresca. Para los segundos platos el menú consistía en pescado y otros con el pollo como protagonista.

El alto número de asistentes hizo que se tuviera que hacer dos grupos para poder atender a todos los apuntados.