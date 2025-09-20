Batutas y sampleos: Calatorao se marca la fiesta del año

El 13 de septiembre será uno de esos días para enmarcar en la historia de Calatorao gracias al espectáculo ofrecido por la Banda Municipal Mariano Gracia Escario de Calatorao junto al Dj local Faryax (David Herrero Fuentes), en la programación de las fiestas de septiembre en honor al Santísimo Cristo. Una novedosa propuesta con la música electrónica de los 80’s y 90’s como nexo entre dos disciplinas tan diferentes, intercalando la interpretación de la banda con la música pinchada por el dj.

La Banda municipal y el Dj Faryax ofrecieron un concierto el 13 de septiembre.

Un proyecto con una gran carga de trabajo y dedicación que los músicos llevan entre mano desde el pasado año. Y es que, si no fuera poco la parte musical, el espectáculo también estuvo vestido con un impresionante juego de luces, de la mano de Stuttgart Music, una increíble decoración y bailarines, a cargo de la empresa Super Boom, y muchas otras sorpresas que lograron mantener, a todo el público, bailando y disfrutando de principio a fin. También merecen una mención especial las voces de Alexia y Andrea que pusieron el vello de punta a los asistentes cantando todas esas melodías pegadizas.

El principal precursor del proyecto fue el director de la Banda de Calatorao, Juan Pablo Roncal Ferrer, que aparte de director y maestro de ceremonias, contagió su energía con su constante interacción y demostró sus dotes de músico con un gran solo de saxofón.

Todos los músicos agradecen al público la gran acogida y el cariño con el que les comparten sus impresiones sobre la actuación.

La comisión de fiestas y el Ayuntamiento de Calatorao seguirán apostando por proyectos que vengan de su mano. El año pasado Serafín Zubiri con un concierto dedicado a Nino Bravo; en este, precursores con un gran homenaje a la música electrónica. ¿Qué será lo siguiente?