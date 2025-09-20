Los Cachorros Boxing de La Muela se suben al ring de la plaza del Pilar

La plaza del Pilar de Zaragoza se convirtió el domingo 14 de septiembre en el escenario perfecto para celebrar el Día del Deporte. Junto al resto de federaciones deportivas, en el marco del boxeo la Federación Aragonesa de Boxeo, presidida por Borja Gorricho, técnico de Cachorros Boxing Club en La Muela, organizó una jornada completa para la práctica de este deporte.

Miembros de Cachorros Boxing Club de La Muela. | SERVICIO ESPECIAL

Los Cachorros contaron con un espacio destacado, entre las 16.30 y las 17.30 horas, en el que ofrecieron al público un entrenamiento al aire libre sobre el ring instalado en pleno corazón de Zaragoza. Vecinos, curiosos y aficionados pudieron presenciar de cerca cómo entrenan los boxeadores de la escuela, desde la preparación física hasta el trabajo técnico, en una actividad que buscaba acercar este deporte al público general y desmitificar los prejuicios que a veces lo rodean.

Pero la jornada no terminó allí. Más tarde, los representantes de Cachorros Boxing Club volvieron a subirse al ring, esta vez formando parte de la selección aragonesa de boxeo, para participar en el segundo PATD de 2025 (Plan Autonómico de Tecnificación Deportiva). Este evento tuvo un carácter fundamental en la preparación del equipo de cara al Campeonato de España Schoolboys, Junior y Joven, que se celebrará el próximo mes de diciembre en Palencia.

Con esta doble participación, la escuela de La Muela vuelve a demostrar su firme compromiso con el desarrollo del boxeo en Aragón y el trabajo con las nuevas generaciones de deportistas.

El ambiente durante toda la jornada fue inmejorable, y tanto participantes como público disfrutaron de un día que unió deporte, espectáculo y formación en un marco incomparable que esperan poder repetir próximamente.