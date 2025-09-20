El CEIP Gaspar Remiro estrena nuevos patios de recreo

El Ayuntamiento de Épila sigue apostando por la mejora de los espacios educativos, y ha llevado a cabo una intervención en los patios de Infantil del Colegio Gaspar Remiro con el objetivo de ofrecer a los niños y niñas un entorno renovado que favorezca el aprendizaje, el juego y la convivencia.

La propuesta, redactada por la empresa Grupo Gen Arquitectura, se ha diseñado siguiendo criterios pedagógicos y medioambientales, integrando zonas de juego dinámico con elementos naturales que fomentan la creatividad y el contacto con el entorno. Se trata de un proyecto que pone a la comunidad educativa como protagonista.

Uno de los aspectos más relevantes de esta intervención ha sido el proceso participativo. A través de reuniones y espacios de diálogo, concejala de Cultura, Sara Guerrero Fabre, dirección del centro, profesorado y familias han podido trasladar sus ideas para definir cómo debía ser este nuevo patio.

«La ilusión de los niños y niñas ha sido la guía del proyecto», señala la directora del centro, quien destaca que «se ha buscado que el patio no sea solo un espacio de recreo, sino un lugar educativo donde puedan desarrollar habilidades sociales, emocionales y motoras». Las familias también han valorado positivamente el proceso.

Por su parte, un grupo de docentes subraya que el nuevo diseño facilitará la integración de actividades educativas al aire libre. «El patio deja de ser un tiempo muerto y se convierte en un espacio más del aula», apuntan desde el centro.

Un diseño adaptado al medio ambiente

El planteamiento de Grupo Gen Arquitectura ha incorporado materiales respetuosos con el entorno. La idea es que los patios de Infantil no sean únicamente funcionales, sino también lugares que transmitan valores de sostenibilidad.

Compromiso con la infancia y la educación

El Ayuntamiento de Épila, y concretamente desde la Concejalía de Cultura, Sara Guerrero Fabre ha querido agradecer la implicación de toda la comunidad educativa en este proyecto. «Cuando se trabaja de la mano con las familias y el profesorado, el resultado siempre es mejor. Estos patios son un ejemplo de cómo la participación ciudadana mejora los espacios públicos».

La renovación de los patios del CEIP Gaspar Remiro se convierte así en una muestra de compromiso con la infancia, creando un entorno mucho más estimulante y saludable para todos los escolares, y reforzando la idea de que la educación también se construye fuera del aula.