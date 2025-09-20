Los centros de la Sierra de Algairén impulsan la cooperación educativa

El 4 de septiembre, los equipos docentes de los centros educativos de la Sierra de Algairén: CEIP Ramón y Cajal de Alpartir, CEIP Sierra de Algairén de Almonacid de la Sierra, y CRA La CEPA de Cosuenda, Encinacorba, Paniza y Aguarón, se reunieron en una jornada en la que dieron un paso firme hacia la cooperación educativa con la presentación del nuevo Proyecto Curricular de Zona (PCZ).

Este plan conjunto nace del reconocimiento de los elementos que unen a estos centros: el territorio, el entorno natural, la cercanía con la comunidad educativa, el trabajo en aulas multigrado y la riqueza de una población diversa. La colaboración busca aprovechar las ventajas de compartir recursos, experiencias y proyectos, visibilizando la escuela rural y fortaleciendo las redes afectivas entre el alumnado.

Entre los proyectos intercentros seleccionados para los cursos 2025/2026 y 2026/2027 destacan iniciativas como participar en el programa CRIE (Centros Rurales de Innovación Educativa), celebraciones conjuntas del Día del Orgullo Rural o el Día Internacional de la Mujer, actividades medioambientales como el Día del Árbol y proyectos de salud o lectura.

Además, se han definido proyectos comunes por especialidad, como actividades de orientación en Educación Física, proyectos intercentros en Infantil y el uso compartido de recursos inclusivos. También se ha establecido un calendario de coordinación con reuniones en distintas localidades, fomentando el trabajo colaborativo entre docentes.

La facilitación del encuentro cuenta con el total apoyo del Centro de Profesorado de La Almunia de Doña Godina, quien ha organizado un grupo de trabajo intercentros que permita la reflexión y planificación del proyecto.

Esta actuación, apoyada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, representa una apuesta decidida por una educación rural de calidad, inclusiva y conectada con su entorno, que pone en valor la riqueza de la Sierra de Algairén y la fuerza de la colaboración entre centros.