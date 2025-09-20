El Chopo se lleva el XV Torneo de Fútbol Sala

Alpartir vibró los días 23 y 24 de agosto con la celebración de su XV Torneo de Fútbol Sala, una cita ya tradicional que reunió a vecinos y aficionados en las pistas municipales.

El evento estuvo organizado por el equipo de fútbol sala de Alpartir con la colaboración de numerosos voluntarios y el ayuntamiento, garantizando una logística impecable y un ambiente festivo todo el fin de semana.

En la competición principal, el equipo Carpintería El Chopo se alzó con el título de campeón, mientras que El Cado firmó una gran actuación y se quedó con el puesto de subcampeón.

Encuentros especiales

Además de los encuentros oficiales, el público disfrutó de partidos especiales que dieron un toque único al torneo: ‘Femenino’, con la participación de mujeres de todas las edades del municipio; ‘Leyendas’, protagonizado por hombres que en algún momento han formado parte de los equipos de Alpartir; e ‘Infantil’, en el que los más pequeños demostraron su pasión por el fútbol.

La perfecta organización y el ambiente inmejorable convirtieron esta edición del torneo en una verdadera fiesta del deporte local.

Al finalizar, jugadores, voluntarios y asistentes coincidieron en destacar el espíritu de convivencia que hace del torneo una de las citas más esperadas del verano en Alpartir.