RUEDA DE JALÓN

El colegio estrena reforma integral del patio de recreo

Se han instalado nuevos columpios y cambiado la puerta de acceso. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

El alumnado que asiste al colegio en Rueda de Jalón puede disfrutar en este nuevo curso de la reforma integral del patio.

En la actuación, en primer lugar se ha cambiado de ubicación la puerta de acceso, que ahora se ubica en la calle Adolfo Suárez, creando un acceso más seguro; y el patio se ha elevado y se han instalado columpios nuevos que hacen las delicias de los niños.

