RUEDA DE JALÓN
El colegio estrena reforma integral del patio de recreo
LA CRÓNICA
RUEDA DE JALÓN
El alumnado que asiste al colegio en Rueda de Jalón puede disfrutar en este nuevo curso de la reforma integral del patio.
En la actuación, en primer lugar se ha cambiado de ubicación la puerta de acceso, que ahora se ubica en la calle Adolfo Suárez, creando un acceso más seguro; y el patio se ha elevado y se han instalado columpios nuevos que hacen las delicias de los niños.
