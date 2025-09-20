La comarca traza un plan para atraer a más turistas

Después de un año de trabajo con la empresa adjudicataria del servicio, la Consejería de Turismo aprobó el Plan de desarrollo turístico para la Comarca de Valdejalón. Tras encuestas a la población sectorizadas, reuniones con asociaciones, comerciantes y representantes municipales, la Comarca ha visto plasmadas las pretensiones en un plan de acción a cinco años (2025-2030).

En este primer paso, se trata de consolidar los eventos culturales y deportivos uniéndolos al desarrollo turístico de la Comarca, a la par que se posiciona en el mercado la zona consiguiendo atraer a más visitantes e incrementar las pernoctaciones.

Tres mesas de trabajo

A su vez, se van a poner en marcha en el ultimo trimestre del año 2025 las tres mesas de trabajo que el plan prevé para poder aunar el sector público con el privado, que son turismo de naturaleza, gastronómico y cultural.

Tras el análisis DAFO del sector, se han extraído los potenciales y las diferentes problemática, a la vez que se han hecho propuestas para poder desarrollar turísticamente la comarca.

Desde la Consejería de Turismo, capitaneada por Marian Latienda, se pretende que este plan sea una guía a seguir a los largo de los cinco años siguientes, sin ruptura electoral, y que además sirva de base para poder elaborar presupuestos y solicitar nuevas líneas de subvenciones.