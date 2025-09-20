Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RUEDA DE JALÓN

El consistorio impulsa una excavación arqueológica

Los trabajos se realizarán en un yacimiento cercano al azud. | SERVICIO ESPECIAL

Los trabajos se realizarán en un yacimiento cercano al azud. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

RUEDA DE JALÓN

El Ayuntamiento de Rueda de Jalón ha impulsado la investigación arqueológica de los restos romanos cercanos al azud, un yacimiento ya catalogado en años anteriores y de los que puede formar parte en su perímetro más lejano.

La empresa Arqueoguti SL será la encargada de practicar una cata comprobatoria en los restos de muros que se aprecian a simple vista, buscando corroborar la cronología tardoromana, aproximadamente en torno al siglo IV después de Cristo.

