RUEDA DE JALÓN
El consistorio impulsa una excavación arqueológica
LA CRÓNICA
RUEDA DE JALÓN
El Ayuntamiento de Rueda de Jalón ha impulsado la investigación arqueológica de los restos romanos cercanos al azud, un yacimiento ya catalogado en años anteriores y de los que puede formar parte en su perímetro más lejano.
La empresa Arqueoguti SL será la encargada de practicar una cata comprobatoria en los restos de muros que se aprecian a simple vista, buscando corroborar la cronología tardoromana, aproximadamente en torno al siglo IV después de Cristo.
