El consistorio impulsa una excavación arqueológica

El Ayuntamiento de Rueda de Jalón ha impulsado la investigación arqueológica de los restos romanos cercanos al azud, un yacimiento ya catalogado en años anteriores y de los que puede formar parte en su perímetro más lejano.

La empresa Arqueoguti SL será la encargada de practicar una cata comprobatoria en los restos de muros que se aprecian a simple vista, buscando corroborar la cronología tardoromana, aproximadamente en torno al siglo IV después de Cristo.