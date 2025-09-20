Cuenta atrás para vivir las fiestas

Alpartir se prepara para vivir sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Rosario, que se celebrarán el 3, 4 y 5 de octubre. Tres días llenos de música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El programa festivo incluye el concierto al piano Otoño Velado, a cargo del reconocido pianista Alfonso Latorre, y el entretenimiento está garantizado con la XVII edición del Campeonato Mundial del Juego de la Oca, atrayendo a participantes de diferentes rincones.

Como cada año, no faltará la tradicional chorizada popular. Los más pequeños también tendrán su diversión asegurada con la animada salida de los cabezudos, que recorrerán las calles entre risas y carreras.

El sábado al mediodía se vivirá uno de los momentos más esperados: el tradicional encuentro de migueros, una cita que reúne a vecinos y visitantes en torno a este plato típico para disfrutar de la buena mesa y la convivencia. Estas fiestas son, como recuerdan los organizadores, «unos días pensados para que la gente conviva y el pueblo se llene de vida».