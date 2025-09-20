ANIVERSARIO DEL CLUB DE MONTAÑA LA ALMUNIA
Dos décadas a gran altura y la caminata continúa
LA CRÓNICA
El Club de Montaña La Almunia ha conmemorado este mes su vigésimo aniversario con una emotiva celebración que reunió a socios fundadores, miembros activos y nuevos entusiastas del senderismo y la naturaleza.
Aprovechando el reconocimiento que se le hizo al presidente del club, Ángel López, por sus 20 años al frente de la entidad en la Gala del Deporte que organizó el Ayuntamiento de La Almunia, los socios se reunieron en una jornada de convivencia donde se compartieron anécdotas, fotos históricas, se repartieron camisetas conmemorativas y se rindió homenaje a quienes han contribuido al crecimiento del grupo durante estas dos décadas.
Desde su fundación, el club ha promovido la pasión por la montaña, el respeto por el medio ambiente y el compañerismo entre sus integrantes. Con innumerables excursiones organizadas: senderismo, marchas, barrancos, raquetas de nieve, escalada, rafting... y una comunidad en constante crecimiento, el Club de Montaña La Almunia reafirma su compromiso de seguir explorando nuevos caminos durante muchos años más e invita a todos aquellos que quieran compartir dichas experiencias bien sea como nuevos socios o simplemente como acompañantes puntuales, todos serán bienvenidos.
