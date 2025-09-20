Deporte y herencia popular:la tirada de bola no pasa de moda

La tirada de bola Comarca de Valdejalón se celebró la mañana del sábado 13 de septiembre en la localidad de Épila, donde, además, las cuatro parejas de la jornada disputaron el Campeonato de Aragón de la modalidad deportiva tradicional.

La tirada de bola se celebró el 13 de septiembre en la localidad de Épila. | SERVICIO ESPECIAL

En primera división, los vencedores fueron Pedro y Daniel Giménez de Épila, y los segundos Iván y David Villuendas de Calatorao.

También se realizó una tirada de segunda división en la que se impusieron Jesús Ángel Tejero y Mikel Gabarre, mientras que en segundo lugar quedaron Diego Giménez y Pedro Tejero, ambas parejas de Épila.

Las dos tiradas se realizaron en el mismo trazado con 1.300 metros de ida y vuelta del camino epilense del Marinero, camino que desde primera hora de la mañana estuvo con un abundante público animando y alentando a los tiradores.

Durante las tiradas destacaron un buen número de tiros de alta calidad para la disciplina, e iban combinándose momentos de igualdad entre parejas con ciertos episodios con algún tiro de diferencia entre las parejas participantes.

Al finalizar la tirada, el consejero de Deportes de la Comarca de Valdejalón manifestó la importancia de preservar los deportes tradicionales en la zona donde no solo hay actuales campeones, sino que también una joven cantera. Así mismo, se le dio importancia al numeroso público que presenció la tirada.

Desde la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, dirigida por Carlos Losilla y Felipe Gonzalo, recalcaron la celebración del Campeonato de Aragón en Épila al ser esta la localidad de los campeones de Aragón el curso anterior, y felicitaron al Ayuntamiento de Épila y a la Comarca de Valdejalón por la celebración de la prueba.

Desde la Comarca de Valdejalón agradecen la colaboración al Ayuntamiento de Épila y la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales.