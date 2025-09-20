Descubriendo los secretos de la villa

El escritor Francisco Tobajas presenta el libro Estudios históricos sobre la villa condal de Morata de Jalón el próximo 26 de septiembre, a las 19.00 horas, en la biblioteca de la localidad.

Apasionado de la historia y de las gentes de la comarca, Francisco es autor de novelas, cuentos y libros de poesía, con los que ha obtenido diversos premios literarios, y colabora habitualmente en semanarios y revistas culturales. Como investigador ha participado en simposios, jornadas de estudio y en los Encuentros de Estudios Bilbilitanos, recuperando la figura y la obra de varios personajes de la comarca de Calatayud.

El libro recoge una serie de artículos elaborados a partir de una amplia labor de investigación en diferentes archivos. Entre ellos destacan el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde se conservan documentos del condado de Morata y del marquesado de Villaverde; el Archivo Municipal de Calatayud y el de La Almunia, que custodian decenas de libros de protocolos notariales entre los siglos XVI y XVII; así como los primeros libros del Archivo Parroquial. También se ha utilizado una bibliografía especializada para cada temática. Gracias a estas fuentes, se reconstruye la vida y la historia de Morata desde el siglo XVI hasta el XIX, ofreciendo una visión rigurosa y cercana de la villa condal.

Con este acto se abre un nuevo ciclo de presentaciones de libros en Morata de Jalón, que se celebrarán una vez al mes, desde septiembre hasta junio, reforzando el compromiso del municipio con la cultura y el conocimiento histórico. Una oportunidad no solo para acercarse a la investigación y al patrimonio local, sino también para reivindicar la importancia de la lectura como herramienta de aprendizaje, reflexión y disfrute.