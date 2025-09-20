El Domingo Jiménez celebra 25 años

El Colegio Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao ha organizado una jornada de celebración abierta a todos los vecinos para conmemorar el 25º aniversario de la construcción del centro.

La cita tendrá lugar el sábado 8 de noviembre y el acto dará comienzo a las 11:00 horas con la apertura de puertas, visita al colegio y la plantación de un árbol en el patio de infantil.

La jornada continuará en el pabellón multiusos de la localidad, donde alumnos, familias, profesorado y toda la comunidad educativa que ha formado parte del colegio en estos veinticinco años podrá compartir sus recuerdos en este día tan especial. También habrá una comida en el pabellón de deportes y, por la tarde, talleres, actuaciones, música y una merienda.

Desde la dirección, explican que «será una ocasión para recordar el camino recorrido, agradecer la implicación de quienes han contribuido a la vida del centro y mirar con ilusión hacia el futuro». Por ello, invitan a todos a participar.