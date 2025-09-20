Épila se anima un año más en las fiestas de San Pedro Arbués y San Frontonio

Épila ha disfrutado un año más de unas fiestas patronales en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio llenas de emoción, tradición y gran participación vecinal. Los actos comenzaron el sábado 13 de septiembre con la presentación de las reinas en la Sala Multiusos.

Las Reinas de Fiestas son las representantes públicas del pueblo.

El martes 16, el balcón del ayuntamiento acogió el pregón a cargo de Vicente Sanz Gaya, que con sus palabras inauguró de manera solemne las fiestas. Por la tarde, se realizó la tradicional puesta de pañuelico a los nacidos en 2024. Y luego se celebró la concentración de peñas con fiesta de la sangría, la presentación de los Reyes de Fiestas, y el festival de la escuela de jota Estilos d’ Épila, para terminar la jornada con un espectáculo tributo a dos leyendas de la música: Camilo Sesto y Raphael.

La música es parte fundamental de los festejos mayores.

Los días 17 y 18 de septiembre estuvieron dedicados a honrar a los patronos San Pedro Arbués y San Frontonio. Procesiones, actos religiosos y actividades populares se desarrollaron con total normalidad y con una notable afluencia de vecinos, que pudieron disfrutar gracias al buen tiempo que acompañó durante toda la celebración.

Los días 17 y 18 estuvieron dedicados a honrar a los patronos.

Durante el fin de semana destacaron los festejos taurinos como el desafío de ganaderías, y los concursos de emboladores, roscaderos y anillas. Además, el sábado tuvieron lugar dos de los actos más esperados: el tradicional desfile de carrozas y el concierto de DePol, uno de los artistas pop del momento. Y el domingo finalizaron las fiestas con el grupo Altraste.

Vicente Sanz Gaya fue este año el pregonero.

El Ayuntamiento de Épila y la Comisión de Fiestas han querido expresar públicamente su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible el desarrollo del programa: trabajadores municipales y voluntarios que no solo colaboraron durante los días festivos, sino también en los meses previos para la preparación de los actos.

Los pequeños recibieron el pañuelo festivo.

La edición de este año deja el recuerdo de unas fiestas participativas y alegres reforzando el espíritu festivo y de unión de Épila.