Épila pide más refuerzos para la seguridad de sus calles

El Ayuntamiento de Épila celebró el 5 de septiembre una sesión ordinaria de la Junta Local de Seguridad, con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero Arenas, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local de Épila, y miembros de la corporación. Además, expresamente invitados por el alcalde, estuvo representada la Asociación de Vecinos de Épila.

Entre los asuntos tratados, se informó de la situación de seguridad en el municipio, datos estadísticos, incidencias más relevantes desde la última reunión, la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía Local, así como protocolos de actuación conjunta. También se analizó la problemática estival con la llegada de inmigrantes y temporeros, la prevención y participación ciudadana, y se habló de la cobertura y ampliación de plazas de Policía Local de Épila, y el cubrimiento de vacantes de la Guardia Civil.

El alcalde, Jesús Bazán, solicitó, una vez más, que, con todos los medios posibles, se refuerce la seguridad en Épila. «La situación vecinal así lo requiere, y la imagen de Épila debe ser la de un pueblo que avanza y progresa, sin verse afectada por la inseguridad», señaló. «El consistorio pone todos los medios a su alcance, aunque resultan insuficientes, por ello se reclama un mayor apoyo de las instituciones, porque los vecinos y vecinas de Épila merecen una convivencia digna».

Tanto la subdelegada como los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atendieron todas las peticiones planteadas, subrayando que la colaboración de todas las partes es primordial, comprometiéndose a hacer todo lo posible, conjuntamente con todas las instituciones implicadas para poner los medios necesarios para que todo funcione con normalidad.