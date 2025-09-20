ESCRITORA DE LITERATURA INFANTIL
Esther Carnicero llega a las ondas del Canal de Cultura
LA CRÓNICA
Esther Carnicero, vecina y escritora de literatura infantil, es la protagonista del programa 7 del Canal Cultura de Calatorao. La autora se adentra en sus cuentos para contar en qué se inspiró para escribirlos.
Detrás de cada una de sus historias no solo se esconde una enseñanza para los pequeños, sino también para los adultos. Ha participado en la feria que se realiza en Zaragoza el 23 de abril y también en la Feria del Libro de Zaragoza, donde disfrutó muchísimo siendo una experiencia increíble.
En Calatorao, su pueblo, siempre la reciben con los brazos abiertos esperando conocer más de sus historias. Su última novedad lleva como título ¿Otra vez mates? Sí, pero estas molan. Matemáticas sin miedo: Aprende, Mejora, Confía.
Para escucharlo hay que escanear el código QR. Este y el resto de programas se pueden encontrar en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura, redes sociales @ayuntamientocalatorao, app y también en Spotify.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras