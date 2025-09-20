Esther Carnicero llega a las ondas del Canal de Cultura

Esther Carnicero, vecina y escritora de literatura infantil, es la protagonista del programa 7 del Canal Cultura de Calatorao. La autora se adentra en sus cuentos para contar en qué se inspiró para escribirlos.

Detrás de cada una de sus historias no solo se esconde una enseñanza para los pequeños, sino también para los adultos. Ha participado en la feria que se realiza en Zaragoza el 23 de abril y también en la Feria del Libro de Zaragoza, donde disfrutó muchísimo siendo una experiencia increíble.

En Calatorao, su pueblo, siempre la reciben con los brazos abiertos esperando conocer más de sus historias. Su última novedad lleva como título ¿Otra vez mates? Sí, pero estas molan. Matemáticas sin miedo: Aprende, Mejora, Confía.

Para escucharlo hay que escanear el código QR. Este y el resto de programas se pueden encontrar en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura, redes sociales @ayuntamientocalatorao, app y también en Spotify.