MÓNICA REMACHA RELEVA A MARTÍN ORNA
La EUPLA da la bienvenida a su nueva directora
LA CRÓNICA
La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) celebró el miércoles 10 de septiembre el acto de toma de posesión de la nueva directora Mónica Remacha Andrés, primera mujer directora en la historia del centro. Remacha sustituye a Martín Orna Carmona, quien continuará formando parte del equipo directivo.
El acto estuvo presidido por presidido por el vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, Luis Morellón Alquézar, y contó con la presencia del alcalde de La Almunia, Noé Latorre.
La directora, que fue elegida en la jornada electoral del 27 de marzo, había ejercido el cargo de subdirectora de Ordenación Académica en el centro hasta mayo de 2025.
Felicitación de la Comarca
Al acto de toma de posesión de la nueva directora de la EUPLA acudieron como representación comarcal el presidente, Jesús Bazán, acompañado de varios consejeros comarcales. Desde la Comarca de Valdejalón felicitan a Mónica y a todo su equipo directivo, y les desean todo lo mejor en este nuevo periodo académico.
A lo largo de sus quince años de trayectoria profesional en la EUPLA, Remacha ha desempeñado los cargos de coordinadora del Grado en Ingeniería en Organización Industrial (2017-2021) y de subdirectora de Ordenación Académica (2021-2025). Actualmente desempeña funciones docentes y de gestión, que compagina con la investigación como integrante del grupo de referencia Multiescala en Ingeniería Mecánica y Biológica (M2BE) de la Universidad de Zaragoza.
Nuevo organigrama de la EUPLA
Directora: Mónica Remacha
Subdirector de Ordenación Académica y Profesorado: Martín Orna
Subdirector de Estudiantes y Calidad: Javier Borraz
Subdirector de Internacionalización e Investigación: Luis Mariano Esteban Secretaria: Ana Esteban
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras