La EUPLA da la bienvenida a su nueva directora

La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) celebró el miércoles 10 de septiembre el acto de toma de posesión de la nueva directora Mónica Remacha Andrés, primera mujer directora en la historia del centro. Remacha sustituye a Martín Orna Carmona, quien continuará formando parte del equipo directivo.

La toma de posesión de la director ade la EUPLA tuvo lugar el 10 de septiembre. | SERVICIO ESPECIAL

El acto estuvo presidido por presidido por el vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, Luis Morellón Alquézar, y contó con la presencia del alcalde de La Almunia, Noé Latorre.

La directora, que fue elegida en la jornada electoral del 27 de marzo, había ejercido el cargo de subdirectora de Ordenación Académica en el centro hasta mayo de 2025.

Felicitación de la Comarca Al acto de toma de posesión de la nueva directora de la EUPLA acudieron como representación comarcal el presidente, Jesús Bazán, acompañado de varios consejeros comarcales. Desde la Comarca de Valdejalón felicitan a Mónica y a todo su equipo directivo, y les desean todo lo mejor en este nuevo periodo académico.

A lo largo de sus quince años de trayectoria profesional en la EUPLA, Remacha ha desempeñado los cargos de coordinadora del Grado en Ingeniería en Organización Industrial (2017-2021) y de subdirectora de Ordenación Académica (2021-2025). Actualmente desempeña funciones docentes y de gestión, que compagina con la investigación como integrante del grupo de referencia Multiescala en Ingeniería Mecánica y Biológica (M2BE) de la Universidad de Zaragoza.