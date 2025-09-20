Éxito rotundo en la Jornada Técnica del Plan de Conexión Territorial del IAF en La Almunia

El Aula Magna de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) se convirtió en el epicentro del diálogo empresarial aragonés con la celebración de la Jornada Técnica del Plan de Conexión Territorial del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). El encuentro, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de La Almunia, la Comarca de Valdejalón, Fedivalca, Aicela, Aeamde y Asepla, se desarrolló con un ambiente de gran participación y compromiso.

Firma histórica y compromiso con el territorio

Uno de los momentos más destacados fue la firma del Compromiso de Adhesión a la Red IAF Conecta Territorio, rubricada por Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón. Durante su intervención, subrayó que «este plan no es solo un documento, es una hoja de ruta para garantizar que ninguna empresa aragonesa se quede atrás».

Casos de éxito y buenas prácticas

El bloque de intervenciones incluyó la presentación de buenas prácticas empresariales que inspiran al territorio como la de Agro21, referente en comercialización de insumos agrícolas; Novartis, líder en innovación farmacéutica con impacto global desde La Almunia; y Orchard Fruit, ejemplo de internacionalización en el sector frutícola.

Estas experiencias demostraron que Valdejalón y Campo de Cariñena son polos de competitividad y resiliencia, capaces de atraer inversión y generar empleo de calidad.

Networking y soluciones personalizadas

Tras el bloque de ponencias, se abrió un espacio para el diálogo directo entre empresas y técnicos del IAF, donde se abordaron temas clave como digitalización, financiación, internacionalización y relevo generacional. Los asistentes destacaron la cercanía y utilidad práctica de las orientaciones recibidas. Un antes y un después para la conexión territorial.

El evento concluyó con un mensaje unánime: la colaboración público-privada es la palanca para el desarrollo equilibrado de Aragón. La jornada no solo acercó servicios, sino que tejió alianzas estratégicas que marcarán el futuro económico de la región.