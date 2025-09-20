RECONOCIMIENTO
Una familia que se vuelca con el pueblo
El Ayuntamiento de Bardallur quiere dar las gracias a la familia de los cordobeses por «lo bien que han vuelto a llevar este año el bar de las piscinas. Todos los sábados hemos tenido una gran animación y cenas. Con los pocos medios que disponen se las ingenian para que no falte de nada». Desde el consistorio agradecen el servicio que han dado y esperan que se repita el año que viene.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
- Muere a los 17 años Guillermo Hermosilla, jugador del Villamayor: 'Era el jugador que todo entrenador quiere tener: humilde y trabajador
- Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
- Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá
- Atracan a una anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza