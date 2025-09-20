Una familia que se vuelca con el pueblo

El Ayuntamiento de Bardallur quiere dar las gracias a la familia de los cordobeses por «lo bien que han vuelto a llevar este año el bar de las piscinas. Todos los sábados hemos tenido una gran animación y cenas. Con los pocos medios que disponen se las ingenian para que no falte de nada». Desde el consistorio agradecen el servicio que han dado y esperan que se repita el año que viene.