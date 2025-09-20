Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RECONOCIMIENTO

Una familia que se vuelca con el pueblo

Una familia que se vuelca con el pueblo

Una familia que se vuelca con el pueblo

El Ayuntamiento de Bardallur quiere dar las gracias a la familia de los cordobeses por «lo bien que han vuelto a llevar este año el bar de las piscinas. Todos los sábados hemos tenido una gran animación y cenas. Con los pocos medios que disponen se las ingenian para que no falte de nada». Desde el consistorio agradecen el servicio que han dado y esperan que se repita el año que viene.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents