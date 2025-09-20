El folclore aragonés resuena en Vizkaia con Estilos D’Epila

El grupo de jota de la Asociación Cultural Zarzana Estilos D’Epila, viajó el sábado 13 de septiembre a la localidad de Ugao-Mirabelles, provincia de Vizkaia, como representante del folclore aragonés, participando en sus fiestas patronales, y devolviendo así la visita que el grupo folclórico local, Etorkizuna Dantzea Taldea, hizo a Épila el pasado San Jorge.

La jornada comenzó con una recepción en el ayuntamiento donde la corporación municipal, con su alcalde a la cabeza, agradeció la visita y dio la bienvenida con un discurso emotivo y cariñoso.

Posteriormente, se celebró el festival donde participaron los dos grupos folclóricos aglutinando una gran cantidad de público dentro de un ambiente agradable y festivo.

Como siempre es habitual en este tipo de eventos, la jota aragonesa entusiasmó y puso en pie al público congregado.

Y el domingo por la mañana la expedición al completo pudo disfrutar de algunos de los actos del programa festivo local antes de comer.

Desde la A. C. Zarzana agradecen al grupo Etorkizuna Dantzea Taldea y a su ayuntamiento la gran acogida y lo bien que los trataron. Y agradecen y felicitan a los componentes de Estilos D’Epila por representar con tanto éxito nuestra cultura y folclore fuera de nuestra geografía regional.