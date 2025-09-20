Grandes resultados en la campaña de la ‘Vuelta al Cole’

La primera edición de la campaña Volveremos Vuelta al Cole en Épila no ha podido tener mejor resultado. El saldo disponible se agotó rápidamente gracias al gran nivel de ventas en los comercios de la localidad que participaron en esta iniciativa.

El ayuntamiento, satisfecho con la acogida, ya ha solicitado una aportación extra para la próxima campaña de Navidad, que se sumará tanto a la parte pendiente de gasto como a la ayuda autonómica. En cuanto se cierre esta gestión, se informará de la cantidad final disponible para seguir disfrutando de descuentos y ventajas en las compras navideñas.

Desde el consistorio se quiere dar las gracias a todos los comercios que han confiado en esta primera campaña, y al mismo tiempo se invita a que más establecimientos se unan en la próxima edición, para que los beneficios lleguen a un mayor número de familias y al conjunto del municipio.