FIESTAS DEL PILAR

Habrá hasta dos grupos de Épila en la Ofrenda de Flores

El Ayuntamiento de Épila informa que este año hay mayor aforo para participar en la Ofrenda a la Virgen del Pilar. Desde la Comisión de Fiestas se ha solicitado la inscripción de 2 grupos. Ambos saldrán a la misma hora y del mismo lugar: la plaza Santa Engracia (par) acceso 4, a las 22:06 horas. Próximamente, a través de los canales oficiales de difusión del Ayuntamiento de Épila y de la Comisión de Fiestas, se comunicará el lugar y las fechas de reparto de acreditaciones.

