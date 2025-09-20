Héctor Montesinos es reconocido como Calatorense del año 2025

Calatorao ha concedido este año el reconocimiento de Calatorense del año 2025 al vecino y cantador de jota Héctor Montesinos Duarte. Fue elegido tras proclamarse ganador del premio ordinario de canto masculino en el pasado certamen de las Fiestas de Pilar, un título de los más aclamados en el mundo de la jota.

Durante el acto que se celebró el pasado 21 de agosto, Héctor demostró su pasión por la jota y por su pueblo. También lo agradecido que está a su familia, profesores y amigos tanto dentro como fuera del mundo de la jota. Además, fue el encargado del pregón de las fiestas en honor a San Bartolomé, donde volvió a emocionar a todos con sus palabras de cariño y agradecimiento, regalando además una jota dedicada a su pueblo.

Para saber más sobre él se puede escuchar el programa 3 de Canal Cultura, disponible en la web del Ayuntamiento de Calatorao, en el canal de Youtube y también de Spotify Canal Cultura.