III Certamen de Jota Villa de Calatorao

Cartel informativo.

Ya están publicadas las bases y abierto el periodo de inscripción del II Certamen de Jota Aragonesa cantada y bailada Villla de Calatorao en la página web: https://www.cala torao.es/certamen-de-jota-cantada-y-baila da-villa-de-calatorao.

