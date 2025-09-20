CIBERSEGURIDAD
Una iniciativa para que el mundo digital no sea un todo reto
LA CRÓNICA
Ya han comenzado en Morata de Jalón los cursos del programa Reto Rural, una iniciativa que busca acercar el mundo digital a los vecinos y vecinas, ofreciéndoles herramientas para desenvolverse en él con seguridad y confianza.
Los cursos están impartidos por la Fundación El Tranvía y se desarrollarán a lo largo de los meses de septiembre y octubre. Las temáticas que se han programado responden a necesidades muy actuales y prácticas: estafas económicas, robo de información personal y publicidad no deseada. Contraseñas seguras; trámites online con las administraciones públicas; competencias digitales básicas con dispositivos móviles; e inteligencia artificial: introducción y manejo básico.
Esta propuesta supone una gran oportunidad para que personas de todas las edades puedan adquirir conocimientos digitales que les permitan afrontar con mayor autonomía el día a día, desde proteger sus datos hasta utilizar nuevas tecnologías de forma eficaz.
Con programas como este, Morata de Jalón refuerza así su claro compromiso con la formación, la igualdad de oportunidades y la adaptación al futuro digital, haciendo que el conocimiento esté al alcance de toda la población.
