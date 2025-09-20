COLEGIO SALESIANO
La innovación como forma de educar
LA CRÓNICA
El Colegio Salesiano de La Almunia continúa dando pasos firmes hacia la innovación educativa. Gracias al proyecto Laboratorio de Tecnología Al Alcance de Todos-FAB LAB, presentado a la convocatoria de Proyectos de Innovación Aplicada y Transferencia del Conocimiento en la Formación Profesional del Sistema Educativo, publicada por el Ministerio de Educación, el centro ha sido uno de los seleccionados, junto a Salesianos Jerez y el IES Navarro Santafé (Villena).
Cada uno de los tres centros ha recibido una dotación de 33.333 euros, que ha permitido adquirir equipamiento de última generación: escáner 3D, soldadora láser, cortadora y grabadora láser CO2, y pantalla táctil interactiva de 65 pulgadas.
El objetivo principal de esta iniciativa es acercar al alumnado al uso de herramientas de fabricación digital y potenciar su competencia emprendedora. El FAB LAB será un espacio abierto donde los estudiantes podrán aprender a manejar instrumentos punteros, desarrollar proyectos creativos y experimentar con nuevas soluciones tecnológicas.
«Queremos preparar a nuestros jóvenes para los retos de la industria 4.0, la digitalización, la economía circular o las redes 5G. Con este proyecto, nuestros talleres se acercan a la realidad de las empresas y favorecemos una inserción laboral de calidad», señalan desde el equipo docente del centro agraciado.
