La innovación como forma de educar

El Colegio Salesiano de La Almunia continúa dando pasos firmes hacia la innovación educativa. Gracias al proyecto Laboratorio de Tecnología Al Alcance de Todos-FAB LAB, presentado a la convocatoria de Proyectos de Innovación Aplicada y Transferencia del Conocimiento en la Formación Profesional del Sistema Educativo, publicada por el Ministerio de Educación, el centro ha sido uno de los seleccionados, junto a Salesianos Jerez y el IES Navarro Santafé (Villena).

Cada uno de los tres centros ha recibido una dotación de 33.333 euros, que ha permitido adquirir equipamiento de última generación: escáner 3D, soldadora láser, cortadora y grabadora láser CO2, y pantalla táctil interactiva de 65 pulgadas.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar al alumnado al uso de herramientas de fabricación digital y potenciar su competencia emprendedora. El FAB LAB será un espacio abierto donde los estudiantes podrán aprender a manejar instrumentos punteros, desarrollar proyectos creativos y experimentar con nuevas soluciones tecnológicas.

«Queremos preparar a nuestros jóvenes para los retos de la industria 4.0, la digitalización, la economía circular o las redes 5G. Con este proyecto, nuestros talleres se acercan a la realidad de las empresas y favorecemos una inserción laboral de calidad», señalan desde el equipo docente del centro agraciado.