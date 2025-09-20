28 DE SEPTIEMBRE
Javier Sáez deleitará a Épila en su concierto de órgano
La Iglesia Parroquial de Épila acoge el domingo 28 de septiembre, a las 20.00 horas, un concierto de órgano de Javier Sáez Docón. La actuación forma parte de las Jornadas de Órgano en la Provincia de Zaragoza, organizadas por la DPZ, que este año se celebran del 18 al 28 de septiembre con 12 conciertos en otros tantos municipios con entrada libre hasta completar el aforo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras