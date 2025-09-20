Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

28 DE SEPTIEMBRE

Javier Sáez deleitará a Épila en su concierto de órgano

La Iglesia Parroquial de Épila acoge el domingo 28 de septiembre, a las 20.00 horas, un concierto de órgano de Javier Sáez Docón. La actuación forma parte de las Jornadas de Órgano en la Provincia de Zaragoza, organizadas por la DPZ, que este año se celebran del 18 al 28 de septiembre con 12 conciertos en otros tantos municipios con entrada libre hasta completar el aforo.

