ENCUENTRO LITERARIO

Una jornada entre libros y autores

El escritor David Uclés participó en el encuentro. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

RICLA

Ricla acogió el 9 de septiembre una actividad del ciclo Conversaciones entre autores y autoras de DPZ con David Uclés. El autor habló sobre su libro La península de las casas vacías, una novela sobre la Guerra Civil española en clave de realismo mágico y a la que ha dedicado 15 años.

Uclés estuvo acompañado por Lucía Camón, y el diputado de Archivos y Bibliotecas de DPZ, José Manuel Latorre. David Uclés se presentó como lo que es: músico, traductor, dibujante y, sobre todo, narrador. El encuentro fue muy ameno, y además de todas las personas de Ricla que acudieron al encuentro se contó con la presencia de representantes de los clubs de lectura de Arándiga, Calatorao, Santa Cruz de Grío y La Almunia, y personas de otros municipios que se acercaron, dado que David es el autor del momento, acaba de ser galardonado con uno de los Premios Jaén por la promoción de su provincia dentro y fuera.

